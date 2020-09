La pandemia podría cancelar la celebración de Halloween, algo similar ocurrió en 1918

La pandemia de covid-19 amenaza con cancelar el tradicional festejo de Halloween en Estados Unidos. El condado de Los Ángeles, por ejemplo, emitió una guía formal que recomienda no llevar a cabo actividades que no cumplan con las pautas de salud. Sin embargo, esta no sería la primera vez que una enfermedad impide esta celebración, una situación similar ocurrió en 1918.