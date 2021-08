El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los mexicanos que no se han vacunado que lo hagan. "Él que se demoró o lo pensó que ya no lo siga pensando. Hay vacunas suficientes", dijo AMLO. El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo que el 95,5% de las defunciones "todas y cada una de ella, muy lamentables, ocurrieron con personas que no se habían vacunado".