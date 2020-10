5 cosas: Repuntan los casos de covid-19 en varios distritos de Nueva York y otras noticias

La rapera Cardi B ofrece US$ 10.000 de recompensa para quien capture a los atacantes de una mujer dominicana a que le lanzaron el llamado «ácido del diablo». La artista hizo el pedido en Instagram para la joven de 19 años. En Nueva York, algunos distritos reportan tasas de contagio de covid-19 hasta cinco veces más altas que el estado. El gobernador, Andrew Cuomo, informó que varias zonas se convirtieron en focos de infección. El Fondo Monetario Internacional aprueba un acuerdo con Ecuador por US$ 6.500 millones para ayudar al país sudamericano a afrontar la crisis económica por el nuevo coronavirus. El político opositor ruso Alexey Navalny culpa de su envenenamiento al presidente de su país, Vladimir Putin, según dijo en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel. Además, afirmó que Putin está detrás del acto y que no tiene ninguna otra versión de lo ocurrido.