Leonardo Schwebel, presentador del noticiero Telediario de Guadalajara, Jalisco, arremetió al aire este viernes contra las personas que no se han vacunado y, usando un tono elevado, les dijo que se pongan la mascarilla. "Lo importante es que las reacciones a favor y en contra abrieron el debate, que es importante discutir el tema, porque no podemos estar esperando que se mejore si no se cambia la estrategia. Por ejemplo, en México, esta ha sido la peor semana en cuanto a contagios desde que empezó la pandemia", le dijo Schwebel a CNN en Español, después de que su reacción se hiciera viral.