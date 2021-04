México lleva 14 semanas de reducción de contagios, dicen autoridades de Salud

«Sobre la posibilidad de una tercera ola, aunque no se descarta, no vemos que pueda afectarnos en México. Hay una disminución de contagios considerable. Esperábamos un rebrote después de Semana Santa porque se relajó la disciplina pero no se dio, siguió a la baja. No vemos ningún riesgo«, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que según su datos, el país lleva 14 semanas con reducción de contagios. «Es una reducción de 83%», dijo el funcionario.