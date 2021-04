El paisaje mediático de equiparar mentirascon verdades, y realidad con fantasía, según Federico Finchelstein

Federico Finchelstein, profesor de la New School for Social Research en Nueva York, en conversación con José Antonio Montenegro en el programa GloboEconomía de CNN, analizó los riesgos de equiparar los datos e informaciones serias y contrastadas que nos da el periodismo con «cualquier tontería de un influencer en las redes sociales». GloboEconomía se emite los sábados a las 5:30 p.m. y los domingos a las 8:30 a.m. y 12:30 p.m., hora de Miami.