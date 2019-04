El nuevo comandante en jefe del Ejército de Uruguay, Claudio Feola, respondió a los familiares de desaparecidos por la dictadura en su país que no podía repudiar los hechos del pasado. “No estoy condiciones porque no sé si es real o no es real”, dijo. Las declaraciones despertaron la controversia respecto a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1985. Horas más tarde, Feola dijo en un comunicado que no pretendía desconocer la existencia de desaparecidos y aseguró que el Ejército se esforzará por dar respuesta a los reclamos de los familiares.