México y la Casa Blanca confirmaron que el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump será el 8 de julio en Washington. El viaje de López Obrador parece enfocado en celebrar la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre México, EE.UU. y Canadá, el TMEC. Sin embargo, es probable que Canadá no asista al encuentro ya que el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, aún no ha confirmado. Por ello, varios analistas mexicanos dicen que el viaje de López Obrador no está justificado y que, por el contrario, podría verse como un espaldarazo político a favor de Trump, quien busca la reelección presidencial el próximo 3 de noviembre. Kay Guerrero tiene más detalles en su Reporte K.