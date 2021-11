Jurista cubano dice que la oposición enterró la imagen que el régimen cubano quiere mostrar internacionalmente

Las anunciadas protestas opositoras en Cuba, organizadas para este 15 de noviembre, no fueron masivas como las del 11 de julio. Esto, porque las autoridades del régimen de la isla impidieron que activistas y líderes opositores salieran a manifestarse, bloqueando sus calles y monitoreando sus movimientos. Once personas fueron detenidas y 50 sitiadas, de acuerdo al organismo independiente de Derechos Humanos, Cubalex. Eloy Viera Cañive, organizador del apoyo a los manifestantes del grupo Archipiélago, sin embargo, dice que no se trata de un fracaso.