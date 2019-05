El Gobierno cubano reprime una marcha LGBT

Activistas del colectivo LGBT en La Habana, Cuba, se enfrentaron el sábado 11 de mayo a agentes de la Seguridad del Estado y la policía política del Gobierno cubano, durante la marcha alternativa del orgullo gay. El Gobierno ya había prohibido la marcha contra la homofobia y la transfobia, que cada año organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, que dirige Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. No obstante, los manifestantes alegaron que no necesitaban un permiso para pasear por La Habana. Y lo que había sido una marcha pacífica de unas 300 personas se volvió una batalla campal. El activista Camilo Condis, desde La Habana, reconoce que los manifestantes no ofrecieron ningún motivo a la Policía para que cargaran contra una marcha que describió como pacífica y festiva.