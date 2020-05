El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, presentó un estudio que concluye que no hay reducciones de contagios de coronavirus por el uso de cubrebocas. El funcionario dijo que no se opone a que las autoridades locales obliguen a la población a usar tapabocas en sitios públicos, pero pidió que no se desatiendan otras medidas de cuidado como el lavado de manos y el distanciamiento físico.