Confirman que cuerpos hallados en Colombia son los de los periodistas ecuatorianos asesinados; la Unión Europea sanciona a 11 funcionarios venezolanos por violaciones de DD.HH. y por "socavar" democracia; se definen dos duelos de octavos del Mundial: Uruguay vs. Portugal y España vs. Rusia; hinchas de Egipto le piden a Salah no retirarse de la selección nacional; y México vivió una sangrienta campaña política con al menos 120 políticos asesinados.