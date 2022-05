La Cumbre de las Américas sería fallida si no asisten estos países, según Jorge Castañeda

Jorge Castañeda, excanciller de México y colaborador de CNN, comenta la polémica internacional que provocaría el hecho de que Estados Unidos no invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, y las reacciones de algunos presidentes —como el de México— de no acudir al evento en caso de que no se invite a todos los países latinoamericanos.

