El príncipe Harry, Elton John y otras figuras de alto perfil demandan a editorial de Daily Mail

Personajes de alto perfil presentaron una demanda contra Associated Newspapers, la compañía editora de Daily Mail, Mail on Sunday y Mail Online, a la que acusan de utilizar prácticas criminales para obtener información sobre ellos, según informaron sus representantes, Hamlins Media Communications. Un portavoz de Associated Newspapers dijo que refuta las afirmaciones de la demanda. Más sobre la acusación, en el video.