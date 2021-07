Padres y madres de niños con cáncer denuncian a López-Gatell y lo responsabilizan de genocidio

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, fue denunciado el jueves ante la Fiscalía General de la República por parte de un grupo de padres y madres de niños con cáncer, quienes aseguran que el funcionario es responsable de genocidio, discriminación y de no garantizar el abasto de medicamentos para los menores. La abogada Andrea Rocha Ramírez explica cuáles son los argumentos para tipificarlo bajo el delito de genocidio. Hasta este viernes, el subsecretario no ha reaccionado directamente a la denuncia, planteada en su contra, ante la Fiscalía. CNN trató de contactar a López-Gatell pero no respondió de inmediato.