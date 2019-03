Unos US$ 3.600 millones serían designados para la construcción del muro en la frontera sur con México, según informó este lunes el Departamento de Defensa de EE.UU. este lunes. A través de un comunicado, el Pentágono informó que el dinero podría provenir de un fondo de casi 13.000 millones de dólares que no fueron utilizados por el departamento. Según el pentágono, el proyecto no afectará ninguna construcción militar y deberá ser incluido en el presupuesto de 2020.