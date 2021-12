Salvioli: Gobiernos que quieren interpretar DD.HH. es como dejarle al zorro la llave del gallinero

Cuando hay gobiernos que se atribuyen una medida propia o un concepto original de lo que son los Derechos Humanos, "se destroza la universalidad" de estas garantías. Así lo explica el relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, quien dice que no hay una interpretación libre para esto. Si así fuera, los gobiernos serían juez y parte a la vez y "eso no es lógico", sentencia el experto.