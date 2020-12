Desaparece nuevo monolito en California

El nuevo monolito que había sido instalado en California en la cima de una montaña entre Los Ángeles y San Francisco ya no está. El vicegerente de la localidad donde se encontró dijo que no saben cómo llegó el monolito allí, pero The Atascadero News reportó que un grupo de hombres lo removió este jueves muy temprano. MIRA: Fotógrafo revela lo que supuestamente ocurrió con el misterioso monolito de Utah