“Porque aquí a Venezuela vuelve nuevamente la derecha a engañar a su gente desde CNN, desde grandes medios, a decir aterrizó un avión en Venezuela desde Puerto Rico; pura paja, pura y absoluta paja”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello en televisión estatal venezolana. A esta hora CNN no ha podido confirmar la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela, como lo dijo a CNN el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín. CNN intentó comunicarse con el equipo de prensa de Rivera Marín para conocer más detalles, sin éxito. El presidente de la Asociación de Venezolanos en Puerto Rico, Gerardo Bosch, dijo que la asociación se encarga de la recolección de ayuda, sin embargo la logística de entrega corresponde al Gobierno. Bosch dijo que se reunirán con representantes del Gobierno esta tarde. En Caracas, dos diputados miembros del grupo designado por el presidente de la Asamblea Nacional para organizar el recibimiento y distribución de ayuda humanitaria que no quisieron ser nombrados, dijeron a CNN no tener detalles de la llegada.