Difunden video policial de arrestos en Florida por supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020

"Yo voté, pero no cometí ningún fraude electoral", dice Romona Oliver, quién fue detenida por elementos del Departamento de Policía de Tampa por supuestamente haber violado la ley estatal al emitir su voto en las elecciones de 2020 a pesar de ser una persona convicta por delitos graves. Estas medidas fueron aplicadas por el gobernador de Florida, aunque el supervisor local de la oficina electoral le dijo a CNN que el estado no informó en su momento a los detenidos que no podían votar.