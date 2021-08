La deuda de la guerra de Afganistán sería de varias generaciones, dice coronel retirado de EE.UU.

Para el analista militar y veterano de la guerra de Vietnam Eric Rojo, el presidente de EE.UU., Joe Biden, tomó la peor decisión al retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán. No solo desde el punto de vista estratégico y militar, sino también financiero, porque conlleva una deuda —junto a otros montos, según el analista— de la que ya no es posible salir. La revista Forbes publica que para 2050, el costo de los intereses de la deuda de la guerra en Afganistán será de US$ 6,5 billones o el equivalente a US$ 20.000 por cada estadounidense. Escucha aquí quién debe meterse la mano al bolsillo.