LaCifraDelDía: US$ 1,5 billones es la deuda estudiantil en EE.UU.

La deuda estudiantil en EE.UU. se elevó a US$ 1,5 billones, marcando un récord para el mes pasado. Más de 2,7 millones de personas de entre 25 y 34 años deben más de US$ 100.000. Mientras, unas 700.000 personas deben más de US$ 200.000 en préstamos estudiantiles.