"Nunca pensé que volvería a sonreír. España me ha dado gente que me ama y estoy en manos de gente que me cuida", dice Emily Sini, una inmigrante de 40 años proveniente de Nigeria. Se embarcó hacia Europa en una patera para cruzar el Mediterráneo en la que flotó sin rumbo junto a otros 628 migrantes durante dos días sin combustible ni comida. Conoce aquí su historia, que comparte con CNN con motivo de un acto por el Día del Migrante.