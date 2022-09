Nueva polémica: Qatar responde a protesta de Hummel

Los organizadores del Mundial de Qatar rechazaron las afirmaciones de la marca deportiva Hummel sobre violaciones de derechos humanos en el país anfitrión, luego de la presentación del miércoles de los uniformes "atenuados" que Dinamarca usará durante el torneo masculino de este año. Hummel dice que el sutil mensaje del uniforme representa una protesta ante las supuestas violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Qatar. "No deseamos ser visibles durante un torneo que les ha costado la vida a miles de personas", se lee en una publicación de Instagram de Hummel. The Guardian informó el año pasado que 6.500 trabajadores migrantes habían muerto en el país en los 10 años posteriores a la exitosa candidatura de Qatar para albergar el torneo, la mayoría de los cuales estaban involucrados en trabajos peligrosos y mal pagados, a menudo realizados en condiciones de calor extremo. El informe, rechazado "categóricamente" por los organizadores del torneo, no relacionó todas esas muertes con proyectos de infraestructura de la Copa del Mundo, y no ha sido verificado de forma independiente por CNN. Los organizadores del torneo reafirmaron su "compromiso genuino para proteger la salud y la seguridad" de decenas de miles de trabajadores en torno al evento.

