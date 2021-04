«Secrets of the Whales» y varios famosos celebran el Día de la Tierra

En el marco de la celebración del Día de la Tierra, el mundo del cine, la televisión y el espectáculo se dan cita para celebrarlo. Disney+ y National Geographic estrenan «Secrets of the Whales», documental que nos sumerge al mundo de las ballenas y su gran capacidad de comunicación. Por otro lado, celebridades como Eva Longoria y el no menos famoso Bob Esponja usaron sus redes sociales para celebrar a la Tierra.