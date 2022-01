El Abierto de Australia ya está en marcha, sin Novak Djokovic en el país

El Abierto de Australia ya está en marcha, y el número 1 del tenis masculino, Novak Djokovic, no está entre los participantes. El serbio salió de Australia en un vuelo de Emirates a Dubai, horas después de perder un recurso legal contra la decisión de revocar su visa. La deportación pone fin a un drama de 11 días que giró en torno a si la estrella del tenis, que no está vacunado contra el covid-19, podía o no ser admitido en el país bajo una exención médica.