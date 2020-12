El doctor Carlos del Río, investigador en la Universidad de Emory en Atlanta, explica que la nueva variante de covid-19 detectada en el Reino Unido no debe causar mayor preocupación ya que no tiene una mayor tasa de mortalidad y además las vacunas disponibles son efectivas. El médico considera que el cierre de fronteras no debería ocurrir, aunque dice que es entendible que exista nerviosismo. LEE: Esto es lo que sabemos sobre la nueva variante del covid-19.