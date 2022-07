Roberto Izurieta: El presidente Trump "instigó" y "llamó a pelear" en el Capitolio

Roberto Izurieta, colaborador político de CNN y profesor de la Universidad de George Washington, manifestó sentirse aterrorizado con los "mensajes de odio" del expresidente Donald Trump y algunos de sus simpatizantes en torno al asalto del 6 de enero de 2021. "Yo no me río cuando alguien amenaza a alguien de violencia (...) Yo no me río si es que hay una persona con intención de agredir y de matar", dijo Izurieta, y responsabilizó al exmandatario de "instigar" y "llamar a pelear" en el Capitolio.