El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió en el último momento un ataque a Irán planeado para la madrugada iraní, dijo The New York Times. Sin embargo, Irán y los aliados de EE. UU. en la región no descartan un ataque. La tensión entre Washington y Teherán ha escalado debido a los recurrentes ataques a barcos petroleros en el Golfo Pérsico. El detonante de esta última crisis fue el derribo de un dron estadounidense que, según EE: UU., se encontraba en espacio aéreo internacional, mientras que Irán dice que el aparato sobrevolaba su territorio.