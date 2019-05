El presidente Donald Trump criticó este lunes en su cuenta de Twitter al diario The New York Times tras un reportaje publicado el fin de semana en el que revelan que varias transacciones financieras en el Deutsche Bank de entidades controladas por Trump y Jared Kushner fueron catalogadas por el banco como sospechosas. CNN no ha podido confirmar la veracidad de este reporte. A la par, una juez federal pidió a una firma de contabilidad revelar los estados financieros de Trump, una decisión que el presidente Trump dice “es totalmente equivocada, por supuesto hecha por una juez destinada por el gobierno de Obama”.