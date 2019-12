A diferencia de la información entregada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el presidente Donald Trump ratificó su apoyo a las protestas en Irán. El mandatario aclaró que no habrá soporte económico e hizo un llamado a la comunidad internacional para adoptar medidas con prontitud. A su vez, calificó como inaceptable “que haya miles de muertos” en medio de las manifestaciones. Sin embargo, Amnistía Internacional citó una cifra de 208 víctimas mortales, mientras que The New York Times habla de entre 180 y 450 muertos. Por su parte, Irán catalogó las acusaciones como falsas.