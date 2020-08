El presidente de EE.UU. dijo que si tuviera alternativa cambiaría los neumáticos de la limusina presidencial, conocida como la Bestia, que son fabricados por Goodyear. Donald Trump pidió a sus seguidores que no compren neumáticos de esa marca. La molestia del mandatario fue provocada por una imagen que se hizo viral en la que un empleado muestra que esa compañía prohíbe el uso de atuendos políticos en el lugar de trabajo, incluidas las gorras con el eslogan de la campaña de Trump: Make America Great Again. LEE: Trump pide no comprar llantas de Goodyear mientras hace campaña contra la «cultura de la cancelación»