“Algunos gobernadores han declarado que las licorerías y las clínicas de aborto son esenciales, pero han dejado por fuera a nuestras iglesias y otros lugares de oración. Eso no está bien”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamando a los gobernadores de los estados a reabrir los centros religiosos. Trump advirtió que si no lo hacen anularía su decisión y declararía a estos lugares como esenciales. El problema es que el mandatario no cuenta con la autoridad para anular así las decisiones de cada estado.