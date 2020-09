El secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, Juan Hernández, dice que la estrategia electoral que usó Donald Trump en 2016 le funcionó muy bien porque no lo conocíamos, pero en el debate presidencial del martes ya no le sirvió. El experto político agrega que le sorprendió que Biden no tuviera un programa electoral claro y que no pudiera controlar mejor los ataques del candidato republicano.