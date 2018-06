Trump pone en duda la reunión con Kim Jong Un

El histórico encuentro diplomático planeado entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un se puso en duda el martes cuando Trump cuestionó si los preparativos podrían completarse a tiempo. "Eso no significa que no funcionará durante un período de tiempo, pero puede no funcionar para el 12 de junio", aseguró Trump. La semana pasada Corea del Norte adoptó un nuevo tono severo y amenazó con retirarse de la reunión que se realizaría en Singapur