Un gran malestar causaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Tump al diario The Sun, pues el mandatario acusó a la primera ministra británica Theresa May de destruir el proceso de Brexit y que no hizo casos a los consejos que él le dio. Además, criticó al alcalde de Londres Sadiq Khan por no combatir al terrorismo y afirmó que la inmigración está destruyendo la cultura británica. Algunos sectores de la sociedad británica esperan que Trump se disculpe con May, mientras las calles de Londres se llenan de manifestantes que se oponen a la visita del mandatario estadounidense.