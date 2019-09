El huracán Dorian ya no azota las Bahamas, pero la angustia y la desesperación permanecen. Muchas personas se encuentran desaparecidas y sus familiares y amigos no descansan en su esfuerzo por dar con su paradero. El consulado de Bahamas en Miami busca intensamente a las personas que aún no se reportan con sus seres queridos. MIRA: El chef español José Andrés asegura que ha servido más de 20.000 comidas a damnificados del huracán Dorian en Bahamas