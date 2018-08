Unas 60 personas fueron atendidas este miércoles por sobredosis en New Haven, Connecticut. La mayoría de las emergencias se presentaron en el parque New Haven Green, pero los equipos de ayuda recibieron llamadas de otras seis partes de la ciudad. El director de emergencia de New Haven confirmó a CNN que no se trata una forma de opioide o Fentanilo como se pensó en un principio, por lo que se desconoce la naturaleza de la droga.