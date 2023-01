¿Quién atacó una planta militar en Irán? El Pentágono dice que EE.UU. no tiene nada que ver

Los medios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times, citando a funcionarios del Gobierno de EE.UU., aseguran que los recientes ataques con drones a una planta militar de Irán fueron obra de Israel. CNN no ha podido confirmar esta información y el Pentágono se ha limitado a asegurar que Washington no ha participado en los ataques. Conoce todos los detalles en este video de Miguel Ángel Antoñanzas.