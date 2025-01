Henry Cucalón: CNE de Ecuador ha sido “árbitro silencioso y cómplice” al permitir campañas sin pedir licencia

El candidato presidencial por el movimiento Construye, Henry Cucalón, explicó en entrevista con Fernando del Rincón el requerimiento que interpuso ante el Consejo Nacional Electoral de Ecuador para que exija a los candidatos que son funcionarios públicos no hacer campaña si no han pedido licencia de su cargo. Según el candidato, el solo hecho de “ejercer el cargo público ya significa una violación legal. Entonces, no hay igualdad ante la ley”.