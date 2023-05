¿Copió Ed Sheeran una canción de Marvin Gaye? La respuesta puede estar en las bases del pop

El músico Ed Sheeran salió victorioso de un juicio de derechos de autor de alto perfil por su sencillo "Thinking Out Loud": Los demandantes decían que copió la canción clásica de Marvin Gaye "Let's Get It On". Pero un jurado dijo que Ed Sheeran no infringió los derechos de autor. Una experta explica, antes de que se conociera el fallo, la razón.