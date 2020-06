Edén Pastora habló así de sus asesinatos y su polémica respuesta a un cardenal

El comandante guerrillero nicaragüense Edén Pastora, conocido como “Comandante Cero”, dijo a Camilo en una entrevista en 2018 que es cierto lo que le dijo años atrás al cardenal Miguel Obando en un aeropuerto de México, al indicar en ese momento que “la gente que yo he matado no cabe en este local, y la que he mandado a matar no cabe en su casa”.