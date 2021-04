«La necesidad de no pensar, de no educarse» es un riesgo para la democracia, dice Federico Finchelstein

El profesor de la New School for Social Research de Nueva York, Federico Finchelstein, afirmó que hay gente que necesita explicaciones simples y mágicas para explicar casi todo, en diálogo con José Antonio Montenegro en GloboEconomía. Además, agregó que «la necesidad de no pensar, de no educarse» es un riesgo para la democracia, que fomenta situaciones en las que toman auge las dictaduras. GloboEconomía se emite los sábados a las 5:30 p.m. y los domingos a las 8:30 a.m. y 12:30 p.m., hora de Miami.