Miguel Basáñez sobre la Convención Republicana: Todo está ocurriendo muy rápido

Tanto la reunión de la OTAN, el atentado contra Trump y la Convención Nacional Republicana, al mismo tiempo, pueden sumar a la carrera presidencial de Trump, pero no se refleja en encuestas. Es la opinión del exembajador de México en EE.UU., Miguel Basáñez. "Me deja la impresión de que sucede algo similar a lo que fue en la Ciudad de México de la Marea Rosa: un gran entusiasmo y participación, pero que no necesariamente se tiene que convertir en votos", dijo en entrevista con Aristegui.