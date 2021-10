En EE.UU. hay "un negacionismo electoral sin fundamento real", dice experto

José Antonio Montenegro conversa con Aníbal Pérez-Liñán, profesor de ciencia política y asuntos globales de la Universidad de Notre Dame, sobre la negación electoral en Estados Unidos sin fundamento real y las dudas sobre las elecciones de 2020. GloboEconomía se emite los sábados a las 5:30 pm ET y los domingos a las 8:30 am ET y 12:30 pm ET.