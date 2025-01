En medio de una economía saludable, la Reserva Federal aún tiene "espacio" para recortar las tasas de interés, afirma experto

Para Paulo Vieira de Cunha, socio director de Verbank Consulting, Estados Unidos muestra actualmente una economía saludable. No obstante, en términos de las tasas de interés, opina que la Reserva Federal aún tiene "espacio" para establecer más recortes en 2025. El experto conversó con José Antonio Montenegro en GloboEconomía, que se emite en CNN En Español los sábados a las 7:00 pm ET y domingos 12:30 pm ET.