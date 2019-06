Día 2: EE.UU. y México, la amenaza del arancel sigue latente

México dice que hay avances en las negociaciones, pero Estados Unidos se queja de que no están ofreciendo lo suficiente para satisfacer las demandas del presidente Donald Trump. Si no hay acuerdo para el lunes, Washington aplicaría aranceles al país azteca. La discusión con Arturo Valenzuela, ex subsecretario de estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.