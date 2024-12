Un millón de contribuyentes recibirán un pago del IRS hasta por US$ 1.400

El IRS pagará en total US$ 2.400 millones a un millón de contribuyentes que califiquen y que no hayan reclamado un crédito por pagos de estímulo en sus declaraciones de impuestos de 2021. Los pagos se emitirán de forma automática, no se necesita que los contribuyentes se contacten o realicen algún reclamo, según informa el organismo.