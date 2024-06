Así crearon los increíbles dragones de "House of the Dragon"

Los dragones del universo "Game of Thrones" han regresado a la pantalla en la segunda temporada de la precuela dedicada a la familia Targaryen. Con los avances en efectos especiales y CGI, los antepasados de los tres hijos escupe fuego de Daenerys son más feroces y realistas que nunca. ¿Qué hace tan especiales a las bestias en "House of the Dragon"? ¿Por qué son seres tan importantes en las ficciones de fantasía?