Egipto multará a quienes incumplan restricciones sanitarias e Italia impondrá nuevas medidas por covid-19

Egipto aplicará desde este miércoles una política de «tolerancia cero» contra aquellos ciudadanos que no respeten las medidas sanitarias para prevenir los contagios de covid-19, e impondrá multas de hasta US$ 250. Mientras tanto, el gobierno italiano aprobó nuevas medidas para combatir el avance del coronavirus que incluyen un toque de queda, capacidad limitada en el transporte público y el cierre de algunos comercios no esenciales.